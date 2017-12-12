Фьюри позволили вернуться на ринг
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри завтра может вернуться на профессиональный ринг, передает УНН со ссылкой на The Sun.
Сообщается, что Британское антидопинговое агентство заявило о дисквалификации боксера сроком на два года. Однако, срок дисквалификации отсчитывается от 13 декабря 2015 года, и заканчивается в полночь.
Таким образом, "цыганский король" может готовиться к бою с непобедимым чемпионом WBA, IBF, IBO Джошуа.
Напомним, что Фьюри запланировал провести более одного боя в 2018 году.
Как сообщал УНН, Джошуа получил 20 досрочную победу в карьере.