Фьюрі дозволили повернутися на ринг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Екс-чемпіон світ у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі від завтра може повернутися на професійний ринг, передає УНН з посиланням на The Sun.
Повідомляється, що Британське антидопінгове агентство заявило про дискваліфікацію боксера терміном на два роки. Однак, термін дискваліфікації відраховується від 13 грудня 2015 року, і закінчується опівночі.
Таким чином, "циганський король" може готуватися до бою з непереможним чемпіоном WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, що Ф’юрі запланував провести більше одного бою в 2018 році.
Як повідомляв УНН, Джошуа здобув 20 дострокову перемогу в кар’єрі.