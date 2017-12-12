Фьюрі дозволили повернутися на ринг

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Екс-чемпіон світ у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі від завтра може повернутися на професійний ринг, передає УНН з посиланням на The Sun.

Повідомляється, що Британське антидопінгове агентство заявило про дискваліфікацію боксера терміном на два роки. Однак, термін дискваліфікації відраховується від 13 грудня 2015 року, і закінчується опівночі.

Таким чином, "циганський король" може готуватися до бою з непереможним чемпіоном WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що Ф’юрі запланував провести більше одного бою в 2018 році.

Як повідомляв УНН, Джошуа здобув 20 дострокову перемогу в кар’єрі.

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