Футбольная сборная Украины U-20 определилась с составом на Чемпионат мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Официальный сайт ФИФА обнародовал заявки участников чемпионата мира 2019 года среди сборных U-20, передает УНН.
В заявку "желто-синих" вошел 21 игрок, среди которых трое представителей иностранных чемпионатов - Испании и Словакии.
Состав Украины U-20 выглядит следующим образом:
Вратари - Андрей Лунин ("Леганес"), Владислав Кучерук ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла").
Защитники - Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Александр Сафронов ("Днепр-1"), Денис Попов, Виталий Миколенко ("Динамо"), Даниил Бескоровайный ( "Землин", Словакия), Игорь Снурицин ("Олимпик").
Полузащитники - Максим Чех, Алексей Кащук ("Шахтер"), Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца ("Динамо"), Алексей Хахлев ("Алавес", Испания), Кирилл Дрышлюк ("Александрия"), Николай Мусолитин ("Черноморец").
Нападающие - Владислав Супряга ("Динамо"), Даниил Сикан ("Мариуполь"), Денис Устименко ("Александрия").
Стоит заметить, что в рамках подготовки к чемпионату мира команда Александра Петракова уже провела один спарринг - против перволигового "Колоса" (1:1). 18 мая ее ждет еще один товарищеский матч - против сборной ЮАР U-20.
Добавим, на групповой стадии ЧМ-2019 (U-20) сборная Украины встретится с командами США (24 мая), Катара (27-го) и Нигерии (30-го).
Как сообщал УНН, юношеская сборная Украины стала триумфатором международного футбольного турнира.