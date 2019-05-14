Юнацька збірна України стала тріумфатором міжнародного футбольного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В останній ігровий день Турніру розвитку УЄФА команда України серед 15-річних під орудою Сергія Нагорняка здобула вольову перемогу над збірною Вірменії, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Юнацька збірна України U-15 (футболісти не старші 2004 року народження) в останньому турі Турніру розвитку УЄФА у Вірменії обіграла господарів. Усі основні події розгорталися після перерви. Господарі відкрили рахунок на 46-й хвилині, а потім до роботи взялися “синьо-жовті”. Причому всі м’ячі забивали захисники. Дублем відзначився Артем Слесар (“Динамо”), ще один м’яч в активі Богдана Слюбика (“Карпати”) — 3:1.
Здобувши максимальний результат за підсумками трьох матчів, наші хлопці стали переможцями змагань, що проходили в Єревані.
Додамо також, загалом участь у змаганнях взяли чотири збірні. Кіпр з 6-ма очками став другим, Білорусь третя (3 пункти), Вірменія остання (0).