Юношеская сборная Украины стала триумфатором международного футбольного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В последний игровой день турнира развития УЕФА команда Украины среди 15-летних под руководством Сергея Нагорняка одержала волевую победу над сборной Армении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2004 года рождения) в последнем туре турнира развития УЕФА в Армении обыграла хозяев. Все основные события разворачивались после перерыва. Хозяева открыли счет на 46-й минуте, а затем к работе приступили “сине-желтые”. Причем все мячи забивали защитники. Дублем отличился Артем Слесар (“Динамо”), еще один мяч в активе Богдана Слюбика (“Карпаты”) — 3:1.
Получив максимальный результат по итогам трех матчей, наши ребята стали победителями соревнований, проходивших в Ереване.
Добавим также, в общем участие в соревнованиях приняли четыре сборные. Кипр с 6-ю очками стал вторым, Беларусь третья (3 пункта), Армения последняя (0).