Футбольна збірна України U-20 визначилась зі складом на Чемпіонат світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Офіційний сайт ФІФА оприлюднив заявки учасників чемпіонату світу 2019 року серед збірних U-20, передає УНН.
До заявки "жовто-блакитних" увійшов 21 гравець, серед яких троє представників іноземних чемпіонатів – Іспанії та Словаччини.
Cклад України U-20 виглядає наступним чином:
Воротарі – Андрій Лунін ("Леганес"), Владислав Кучерук ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла").
Захисники – Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар"), Олександр Сафронов ("Дніпро-1"), Денис Попов, Віталій Миколенко ("Динамо"), Данило Бескоровайний ("Землін", Словаччина), Ігор Снуріцин ("Олімпік").
Півзахисники – Максим Чех, Олексій Кащук ("Шахтар"), Георгій Цитаішвілі, Сергій Булеца ("Динамо"), Олексій Хахльов ("Алавес", Іспанія), Кирило Дришлюк ("Олександрія"), Микола Мусолітін ("Чорноморець").
Нападники – Владислав Супряга ("Динамо"), Данило Сікан ("Маріуполь"), Денис Устименко ("Олександрія").
Варто зауважити, що в рамках підготовки до чемпіонату світу команда Олександра Петракова вже провела один спаринг - проти першолігового "Колоса" (1:1). 18 травня на неї чекає ще один товариський матч - проти збірної ПАР U-20.
Додамо, на груповій стадії ЧС-2019 (U-20) збірна України зустрінеться з командами США (24 травня), Катару (27-го) і Нігерії (30-го).
Як повідомляв УНН, юнацька збірна України стала тріумфатором міжнародного футбольного турніру.