Футбольная сборная Испании получила нового наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Федерация футбола Испании на специальной пресс-конференции объявила о пертурбации на мостике главного тренера национальной команды, передает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Испании.
Наставник сборной Луис Энрике покинул свой пост. Новым главным тренером национальной команды стал Роберто Морено, который был постоянным помощником Энрике в сборной, а также на клубном уровне с "Ромой", "Сельтой" и "Барселоной".
41-летний Морено руководил "Фурия Роха" в матчах против Мальты, Фарерских островов и Швеции, поскольку Энрике не мог выполнять свои обязанности по семейным обстоятельствам.
Отметим, что Энрике возглавил сборную после ЧМ-2018. С национальной командой он занял второе место в группе Лиги наций с Англией и Хорватией.