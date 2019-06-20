Футбольна збірна Іспанії отримала нового наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Федерація футболу Іспанії на спеціальній прес-конференції оголосила про пертурбації на містку головного тренера національної команди, передає УНН з посиланням на Федерацію футболу Іспанії.
Наставник збірної Луїс Енріке покинув свій пост. Новим головним тренером національної команди став Роберто Морено, який був постійним помічником Енріке в збірній, а також на клубному рівні із "Ромою", "Сельтою" та "Барселоною".
41-річний Морено керував "Фуріею Роха" в матчах проти Мальти, Фарерських островів і Швеції, оскільки Енріке не міг виконувати свої обов'язки за сімейними обставинами.
Відзначимо, що Енріке очолив збірну після ЧС-2018. З національною командою він зайняв друге місце в групі Ліги націй з Англією та Хорватією.