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Футболисты лондонского "Челси" попали в финал Кубка Англии

Киев • УНН

 • 9564 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Вторую путевку финала Кубка Англии по футболу разыграли между собой игроки “Челси” и “Саутгемптона”. Матч прошел на стадионе “Уэмбли” в присутствии чуть более 73 тысяч болельщиков, передает УНН со ссылкой на сайт лондонцев.

Футболисты лондонского "Челси" попали в финал Кубка Англии

Судьбу встречи решили два гола, которые произошли во второй половине. В начале 45-минутки после перерыва Фабрегас от центральной линии забросил мяч на линию штрафной. Там Азар эффектно принял мяч, устоял на ногах и отдал передачу дальше на Жиру. После этого француз, словно кегли, растолкал присутствующих вокруг четырех игроков “святых” и спокойно занес мяч в ворота с пяти метров.

На 82-й минуте сработала связка “Челси”. Аспиликуэта с правого фланга аккуратно навесил на дальний угол вратарской, где Мората выиграл борьбу у защитника и головой от земли положил снаряд в девятку ворот Маккарти — 2:0.

Стоит отметить, что 19 мая на “Уэмбли” “синие” попытаются превзойти “Манчестер Юнайтед” и сгладить впечатление от провального сезона почетным трофеем.

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