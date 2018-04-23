Футболисты лондонского "Челси" попали в финал Кубка Англии

Судьбу встречи решили два гола, которые произошли во второй половине. В начале 45-минутки после перерыва Фабрегас от центральной линии забросил мяч на линию штрафной. Там Азар эффектно принял мяч, устоял на ногах и отдал передачу дальше на Жиру. После этого француз, словно кегли, растолкал присутствующих вокруг четырех игроков “святых” и спокойно занес мяч в ворота с пяти метров.

На 82-й минуте сработала связка “Челси”. Аспиликуэта с правого фланга аккуратно навесил на дальний угол вратарской, где Мората выиграл борьбу у защитника и головой от земли положил снаряд в девятку ворот Маккарти — 2:0.

Стоит отметить, что 19 мая на “Уэмбли” “синие” попытаются превзойти “Манчестер Юнайтед” и сгладить впечатление от провального сезона почетным трофеем.