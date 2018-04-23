Футболісти лондонського "Челсі" потрапили до фіналу Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Другу путівку фіналу Кубку Англії з футболу розіграли між собою гравці “Челсі” і “Саутгемптон”. Матч пройшов на стадіоні “Вемблі” за присутності трохи більше 73 тисяч уболівальників, передає УНН з посиланням на сайт лондонців.
Долю зустрічі вирішили два голи, котрі відбулися у другій половині. На початку 45-хвилинки по перерві Фабрегас від центральної лінії закинув м’яч на лінію штрафного. Там Азар ефектно прийняв м’яч, встояв на ногах і віддав передачу далі на Жиру. Після цього француз, немов кеглі, розштовхав присутніх навколо чотирьох гравців “святих” і спокійно заніс м’яч у ворота з п’яти метрів.
На 82-й хвилині спрацювала зв’язка “Челсі”. Аспілікуета з правого флангу акуратно навісив на дальній кут воротарського майданчика, де Мората виграв боротьбу у захисника і головою від землі поклав снаряд в дев’ятку воріт Маккарті — 2:0.
Варто відзначити, що 19 травня на “Вемблі” “сині” спробують перевершити “Манчестер Юнайтед” і згладити враження від провального сезону почесним трофеєм.