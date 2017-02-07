Футболисты "Карпат" нанесли поражение действующему чемпиону Грузии

Игра началась с быстрого гола "Карпат". Отличная передача от Тараса Завийского на потенциального новичка, который сполна воспользовался своим шансом и с метра расстрелял ворота Мигиниешвили. После передачи все того же Т.Завийского Худобяк удвоил преимущество "зелено-белых" - Игорь на скорости влетел в штрафную и без шансов для вратаря расстрелял ворота грузин, оформив окончательный счет 2: 0.

Состав "Карпат" (1-й тайм): Боровик, Ксенз, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Филимонов, Завийский, Кльоц, Худобяк, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

"Карпаты" (2-й тайм): Мисаки, Виздрик Пас, Зубейко, Маркович, Вербный, чачу, Хомченко, Грисьо, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

Напомним, что 8 февраля "львы" сыграют два контрольных поединка против солигорского "Шахтера".