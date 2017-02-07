Футболісти "Карпат" завдали поразки чинному чемпіонові Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Львівські “Карпати” провели черговий спаринг-матч на території Туреччини. Львів’яни зустрічалися із чинним чемпіоном Грузії ФК “Самтредія”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-зелених”.
Гра розпочалася зі швидкого голу “Карпат”. Відмінна передача від Тараса Завійського на потенційного новачка, який сповна скористався своїм шансом та з метру розстріляв ворота Мігініешвілі. Після передачі все того ж Т.Завійського Худоб’як подвоїв перевагу “зелено-білих” — Ігор на швидкості влетів у штрафний майданчик і без шансів для воротаря розстріляв ворота грузинів, оформивши остаточний рахунок 2:0.
Склад “Карпат” (1-й тайм): Боровик, Ксьонз, Нестеров, Дитятьєв, Мірошніченко, Філімонов, Завійський, Кльоц, Худоб’як, гравець на перегляді, гравець на перегляді.
“Карпати” (2-й тайм): Мисак, Виздрик, Пас, Зубейко, Маркович, Вербний, Чачуа, Хомченко, Грисьо, гравець на перегляді, гравець на перегляді.
Нагадаємо, що 8-го лютого “леви” зіграють два контрольні поєдинки проти солігорського “Шахтаря”.