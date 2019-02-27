Футболиста из топ-100 рейтинга ФИФА хотят арестовать из-за налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховный суд штата Лагос (Нигерия) выдал ордер на арест футболиста Джей-Джей Окоча, передает УНН со ссылкой на goal.com.
Причина – уклонение от уплаты налогов.
Сообщается, что первая повестка в суд пришла футболисту в октябре 2017 года. Но Окоча в суд не явился. Слушание по делу перенесли на 11 апреля 2018 года. Однако, футболист на суде снова не присутствовал.
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В итоге, 29 января 2019 года суд выдал ордер на арест Джей-Джей Окоча. Позже, 10 февраля, на судебное заседание футболиста снова не доставили.
Так, судья обязал правоохранителей арестовать футболиста до следующего судебного заседания, которое состоится в апреле текущего года.
Отметим, что Пеле включил Джей-Джей Окоча в список ФИФА-100.
Напомним, ранее за неуплату налогов суд Испании приговорил Криштиану Роналду к двум годам заключения и 18 млн евро штрафа. По данным испанской налоговой службы, футболист уклонялся от налогообложения в период с 2011 по 2014 годы.
Также напомним, что экс-игрок столичного клуба “Динамо” Джермейн Ленс потребовал от ФК уплатить налоги с его заработной платы в размере более 3 млн грн. Соответствующее обращение он подал в Палату по решению споров ФИФА. Более того, нидерландец также обвинил “Динамо” в невыплате ему порядка 8 млн грн зарплаты. И это требование игрока было удовлетворено ФИФА.
Как писал УНН, ФК “Динамо” уже не первый раз обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования, за 5 лет клуб мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.
Однако, в ГФС по этому поводу никаких действий не предпринимают.