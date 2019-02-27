Футболіста з топ-100 рейтингу ФІФА хочуть заарештувати через податки

Причина - ухилення від сплати податків.

Повідомляється, що перша повістка в суд прийшла футболісту в жовтні 2017 року. Але Окоча в суд не з'явився. Слухання у справі перенесли на 11 квітня 2018 року. Однак, футболіст на суді знову не був присутній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футболіста Ман Сіті покарали за несплату податків

У підсумку, 29 січня 2019 року суд видав ордер на арешт Джей-Джей Окоча. Пізніше, 10 лютого, на судове засідання футболіста знову не доставили.

Тож суддя зобов'язав правоохоронців заарештувати футболіста до наступного судового засідання, яке відбудеться в квітні поточного року.

Відзначимо, що Пеле включив Джей-Джей Окоча до списку ФІФА-100.

Нагадаємо, раніше за несплату податків суд Іспанії засудив Кріштіану Роналду до двох років ув'язнення і 18 млн євро штрафу. За даними іспанської податкової служби, футболіст ухилявся від оподаткування в період з 2011 по 2014 роки.

Також нагадаємо, що екс-гравець столичного клубу "Динамо" Джермейн Ленс вимагав від ФК сплатити податки з його заробітної плати обсягом понад 3 млн грн. Відповідне звернення він подав до Палати з вирішення спорів ФІФА. Більше того, нідерландець також звинуватив "Динамо" у невиплаті йому близько 8 млн грн зарплати. І ця вимога гравця була задоволена ФІФА.

Як писав УНН, ФК "Динамо" вже не вперше звинувачують в ухилянні від сплати податків. За даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років клуб міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.

Однак, у ДФС з цього приводу жодних дій не чинять.