Футболиста "Шахтера" номинировали на звание лучшего бразильского игрока в Европе

Всего на награду претендуют тридцать игроков, включая 30-летнего вингера “горняков”. Полный список вашему вниманию:

Алекс Сандро (“Ювентус”), Алекс Теллес (“Порту”), Алиссон (“Ливерпуль”), Аллан (“Наполи”), Артур (“Барселона”), Каземиро (“Реал”), Давид нерес (“Аякс”), Дуглас Коста (“Ювентус”), Эдерсон (“Манчестер Сити”), Фабиньо (“Ливерпуль”), Фелипе (“Порту), Фернандиньо (“Манчестер Сити”), Фернандо (“Галатасарай”), Филипе Луис (“Атлетико”), Фред (“Манчестер Юнайтед”), Габриэль Жезус (“Манчестер Сити”), Жемерсон (“Монако”), Лукас Моура (“Тоттенхэм”), Луис Густаво (“Марсель”), Марсело (“Реал”) , Маркиньос (“ПСЖ”), Миранда (“Интер”), Неймар (“ПСЖ”), Филиппе Коутиньо (“Барселона”), Фирмино (“Ливерпуль”), Ришарлисон (“Еветон”), Тиаго Силва (“ПСЖ”), Виллиан (“Челси”), Виллиан Жозе (“Реал Сосьедад”), Тайсон (“Шахтер”).

Отметим, что “Samba Gold Trophy” вручается с 2008 года, а первым ее владельцем стал Кака. В прошлом году приз получил форвард “ПСЖ” Неймар.