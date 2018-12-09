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Футболіста "Шахтаря" номінували на звання кращого бразильського гравця в Європі

Київ • УНН

 • 9245 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної Бразилії Тайсон потрапив до списку претендентів на нагороду "Samba Gold", яка щорічно вручається кращому бразильському гравцеві, який виступає в Європі. Повідомляє УНН з посиланням на сайт "Samba Gold".

Футболіста "Шахтаря" номінували на звання кращого бразильського гравця в Європі

Загалом на нагороду претендують тридцять гравців, включаючи 30-річного вінгера “гірників”. Повний список до вашої уваги:

Алекс Сандро (“Ювентус”), Алекс Теллес (“Порту”), Аліссон (“Ліверпуль”), Аллан (“Наполі”), Артур (“Барселона”), Каземіро (“Реал”), Давид Нерес (“Аякс”), Дуглас Коста (“Ювентус”), Едерсон (“Манчестер Сіті”), Фабіньо (“Ліверпуль”), Феліпе (“Порту), Фернандіньо (“Манчестер Сіті”), Фернандо (“Галатасарай”), Філіпе Луїс (“Атлетіко”), Фред (“Манчестер Юнайтед”), Габріель Жезус (“Манчестер Сіті”), Жемерсон (“Монако”), Лукас Моура (“Тоттенхем”) , Луїс Густаво (“Марсель”), Марсело (“Реал”), Маркіньос (“ПСЖ”), Міранда (“Інтер”), Неймар (“ПСЖ”), Філіппе Коутіньйо (“Барселона”), Роберто Фірміно (“Ліверпуль”), Рішарлісон (“Еветон”), Тіаго Сілва (“ПСЖ”), Вілліан (Челсі), Вілліан Жозе (“Реал Сосьєдад”), Тайсон (“Шахтар”).

Зазначимо, що “Samba Gold Trophy” вручається з 2008 року, а першим її власником став Кака. У минулому році приз отримав форвард “ПСЖ” Неймар.

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