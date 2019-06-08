Футболист Цуриков продолжит карьеру в чемпионате Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Чешский ФК "Яблонец" объявил о подписании контракта с украинским левым защитником Андреем Цуриковым, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Экс-футболист "Александрии", "Динамо", "Металлурга" С, "Левадиакоса" подписал двухлетний контракт с чехами.
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В "Яблонце" Цуриков займет позицию левого защитника, которая стала вакантной после ухода другого украинца - Эдуарда Соболя.
Отметим, что "Яблонец" занял 4-ю строчку крайнего сезона чемпионата Чехии.