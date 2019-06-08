Футболіст Цуріков продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Чеський ФК "Яблонець" оголосив про підписання контракту з українським лівим захисником Андрієм Цуріковим, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Екс-футболіст "Олександрії", "Динамо", "Металургу" З, "Левадіакоса" підписав дворічний контракт з чехами.
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У "Яблунці" Цуріков займе позицію лівого захисника, яка стала вакантною після відходу іншого українця - Едуарда Соболя.
Зауважимо, що "Яблонець" посів 4-й рядок крайнього сезону чемпіонату Чехії.