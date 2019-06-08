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Фонсека підтвердив потенційне підписання контракту з "Ромою"

Фонсека підтвердив потенційне підписання контракту з "Ромою"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека підтвердив потенційне підписання контракту з римською "Ромою", інформує УНН з посиланням на Football Italia.

"Я дійсно щасливий, що ситуація склалася вдало, і скоро я зможу вилетіти до Риму", - заявив португалець.

Також зазначено, що 46-річний португалець в Лондоні зустрінеться з президентом римлян Джеймсом Паллоттою, де підпише дворічний контракт з "вовками" із опцією на третій рік.

Зауважимо, що Фонсека має змінити Клаудіо Раньєрі, який був тимчасовим наставником після відставки Еусебіо Ді Франческо.

Раніше італійське видання "Corriere dello Sport" оприлюднило інформацію згідно якої головним тренером донецького "Шахтаря" замість Паулу Фонсеки може стати Антоніо Карлос Заго.

Українські Національні Новини

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