Фонсека подтвердил возможное подписание контракта с "Ромой"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил возможное подписание контракта с римской "Ромой", информирует УНН со ссылкой на Football Italia.
"Я действительно счастлив, что ситуация сложилась удачно, и скоро я смогу вылететь в Рим", - заявил португалец.
Также указано, что 46-летний португалец в Лондоне встретится с президентом римлян Джеймсом Паллоттой, где подпишет двухлетний контракт с "волками" с опцией на третий год.
Отметим, что Фонсека должно заменить Клаудио Раньери, который был временным наставником после отставки Эусебио Ди Франческо.
Ранее итальянское издание "Corriere dello Sport" обнародовало информацию согласно которой главным тренером донецкого "Шахтера" вместо Паулу Фонсеки может стать Карлос Заго.