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Екс-помічник Луческу може прийти на зміну Фонсеки в "Шахтар"

Екс-помічник Луческу може прийти на зміну Фонсеки в "Шахтар"

Київ • УНН

 • 14967 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Італійське видання "Corriere dello Sport" оприлюднило інформацію згідно якої головним тренером донецького "Шахтаря" замість Паулу Фонсеки може стати Антоніо Карлос Заго, повідомляє УНН.

Заго може очолити "гірників", адже раніше, за повідомленнями ЗМІ, Фонсека дав згоду на підписання трирічної угоди із римською "Ромою". Тому найближчим часом португалець може змінити пост наставника чемпіона України.

Зауважимо, що бразилець був в "Шахтарі" асистентом головного тренера Мірчі Луческу починаючи з 2013-го року, покинувши клуб в 2015 році. Після "Шахтаря" Заго очолював бразильські клуби "Жувентуде" і "Інтернасьонал". Останнім місцем роботи тренера був "Ред Булл Бразіл".

Зазначимо, що в період з 1998 по 2002 бразилець в якості футболіста виступав за "Рому", зігравши більше 100 поєдинків.

Українські Національні Новини

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