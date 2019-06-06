Экс-помощник Луческу может прийти на смену Фонсеки в "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Итальянское издание "Corriere dello Sport" обнародовало информацию согласно которой главным тренером донецкого "Шахтера" вместо Паулу Фонсеки может стать Антонио Карлос Заго, сообщает УНН.
Заго может возглавить "горняков", ведь раньше, по сообщениям из СМИ, Фонсека дал согласие на подписание трехлетнего соглашения с римской "Ромой". Поэтому в ближайшее время португалец может изменить пост наставника чемпиона Украины.
Заметим, что бразилец был в "Шахтере" ассистентом главного тренера Мирчи Луческу начиная с 2013-го года, покинув клуб в 2015 году. После "Шахтера" Заго возглавлял бразильские клубы "Жувентуде" и "Интернасьонал". Последним местом работы тренера был "Ред Булл Бразил".
Отметим, что в период с 1998 по 2002 бразилец в качестве футболиста выступал за "Рому", сыграв более 100 матчей.