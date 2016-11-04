Футболист "Шахтера" Тайсон попал в символическую сборную тура Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Хавбек донецкого "Шахтера" Тайсон попал в команду недели Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Полностью символическая сборная тура выглядит так:
Вратарь: Ферманн ("Шальке")
Защитники: Вирджил Ван Дейк ("Саутгемптон"), Рашид Садыгов ("Карабах"), Нуман Чюрюксу ("Османлиспор")
Полузащитники: Хван Хи Чхан ("Зальцбург"), Жулиано ("Зенит"), Николае Станчу ("Андерлехт"), Тайсон ("Шахтер")
Нападающие: Эдин Джеко ("Рома"), Ариц ("Атлетик" Б), Мусса Соу ("Фенербахче").
Кроме того, полузащитник "Шахтера" Тайсон включен УЕФА в число кандидатов на звание "игрока недели" Лиги Европы.
Напомним, что "горняки" на выезде победили "Гент" (5:3) в последнем туре ЛЕ, а Тайсон отличился голом в ворота бельгийцев.