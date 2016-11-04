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15 марта, 19:03 • 114212 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163783 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136279 просмотра

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Футболист "Шахтера" Тайсон попал в символическую сборную тура Лиги Европы

Футболист "Шахтера" Тайсон попал в символическую сборную тура Лиги Европы

Киев • УНН

 • 13049 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Хавбек донецкого "Шахтера" Тайсон попал в команду недели Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Полностью символическая сборная тура выглядит так:

Вратарь: Ферманн ("Шальке")

Защитники: Вирджил Ван Дейк ("Саутгемптон"), Рашид Садыгов ("Карабах"), Нуман Чюрюксу ("Османлиспор")

Полузащитники: Хван Хи Чхан ("Зальцбург"), Жулиано ("Зенит"), Николае Станчу ("Андерлехт"), Тайсон ("Шахтер")

Нападающие: Эдин Джеко ("Рома"), Ариц ("Атлетик" Б), Мусса Соу ("Фенербахче").

Кроме того, полузащитник "Шахтера" Тайсон включен УЕФА в число кандидатов на звание "игрока недели" Лиги Европы.

Напомним, что "горняки" на выезде победили "Гент" (5:3) в последнем туре ЛЕ, а Тайсон отличился голом в ворота бельгийцев.

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