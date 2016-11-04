Футболіст "Шахтаря" Тайсон потрапив у символічну збірну туру Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Хавбек донецького "Шахтаря" Тайсон потрапив в команду тижня Ліги Європи, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Повністю символічна збірна туру виглядає так:
Воротар: Ральф Ферманн ("Шальке");
Захисники: Вірджіл Ван Дейк ("Саутгемптон"), Рашид Садигов ("Карабах"), Нуман Чюрюксу ("Османлиспор");
Півзахисники: Хван Хі Чхан ("Зальцбург"), Жуліано ("Зеніт"), Ніколае Станчу ("Андерлехт"), Тайсон ("Шахтар");
Нападники: Едін Джеко ("Рома"), Аріц ("Атлетік" Б), Мусса Соу ("Фенербахче").
Крім того, півзахисник "Шахтаря" Тайсон включений УЄФА в число кандидатів на звання "гравця тижня" Ліги Європи.
Нагадаємо, що "гірники" на виїзді перемогли "Гент" (5:3) в останньому турі ЛЄ, а Тайсон відзначився голом у воротах бельгійців.