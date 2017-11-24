Футболист Робиньо отреагировал на приговор по обвинению в изнасиловании

"Робиньо уже защищал себя от этих обвинений и настаивает, что не участвовал в этом эпизоде. Все юридические шаги для обжалования этого решения первой инстанции уже делаются", - сообщила адвокат футболиста Мариса Алия.

Напомним, Робиньо приговорен к девяти годам тюремного заключения.

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Футболист признан виновным в групповом изнасиловании, что случилось в январе 2013 года. На одной из дискотек в Милане Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю албанскую девушку. Его сообщники также приговорены.

Бразильский форвард известен по выступлениям за испанскую "Реал Мадрид", английский "Манчестер Сити" и итальянский "Милан".