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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 41557 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 25666 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 38937 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 51170 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 108366 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 136708 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Футболист Робиньо отреагировал на приговор по обвинению в изнасиловании

Футболист Робиньо отреагировал на приговор по обвинению в изнасиловании

Киев  •  УНН

 • 22456 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Экс-футболист сборной Бразилии Робиньо, который на сегодняшний день выступает на родине за "Атлетико Минейро", отрицает свою вину по обвинению в изнасиловании и обжалует приговор, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Робиньо уже защищал себя от этих обвинений и настаивает, что не участвовал в этом эпизоде. Все юридические шаги для обжалования этого решения первой инстанции уже делаются", - сообщила адвокат футболиста Мариса Алия.

Напомним, Робиньо приговорен к девяти годам тюремного заключения.

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Футболист признан виновным в групповом изнасиловании, что случилось в январе 2013 года. На одной из дискотек в Милане Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю албанскую девушку. Его сообщники также приговорены.

Бразильский форвард известен по выступлениям за испанскую "Реал Мадрид", английский "Манчестер Сити" и итальянский "Милан".

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