Футболіст Робіньо відреагував на вирок за звинуваченням у згвалтуванні

"Робіньо вже захищав себе від цих звинувачень і наполягає, що не брав участі в цьому епізоді. Всі юридичні кроки для оскарження цього рішення першої інстанції вже робляться ", - повідомила адвокат футболіста Маріса Алія.

Нагадаємо, Робіньо засуджений до дев'яти років тюремного ув'язнення.

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Футболіст визнаний винним в груповому згвалтуванні, що трапилося в січні 2013 року. На одній з дискотек у Мілані Робіньо і ще п'ять осіб згвалтували 22-річну албанську дівчину. Його спільники також засуджені.

Бразильський форвард відомий за виступами за іспанську "Реал Мадрид", англійський "Манчестер Сіті" і італійський "Мілан".