Футболист "Реала" сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом в Уэльсе и Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Игрок сборной Уэльса и "Реала" Гарет Бэйл передал почти 1 млн. фунтов стерлингов на финансирование борьбы с коронавирусом в Уэльсе и Испании. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Спортсмен и его жена Эмма сделали пожертвование в размере 500 тыс. фунтов стерлингов, чтобы помочь сотрудникам Национальной службы здравоохранения в Кардиффе. Другая жертва составила 500 тыс. евро для службы здравоохранения в Мадриде. Именно в Мадриде он и его семья находятся на карантине с 14 марта.
Отмечено, что Бэйл сделал пожертвование для Национальной службы здравоохранения Кардиффа и выпустил видеофильм с благодарностью сотрудникам за их работу в условиях кризиса.
Как сообщалось, Бэйл вошел в список игроков, которые могут покинуть “Реал”.