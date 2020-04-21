ФК "Реал" запланував продаж кількох гравців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Один із найдорожчих футбольних клубів світу мадридський "Реал" бажає розлучитися із частину свого складу, повідомляє УНН з посиланням на AS.
Головний тренер клубу Зінедін Зідан планує розлучитися з гравцями, які не входять в його плани на наступний сезон.
У список до продажу увійшли валлієць Гарет Бейл, колумбієць Хамес Родрігес, домініканець Маріано Діас, а також іспанці Лукас Васкес, Начо Фернандес і Альваро Одріосола.
Зазначається, що трансфери усіх цих футболістів дозволять виручити "галактікос" близько 120 млн євро, а також серйозно розвантажити зарплатну відомість.