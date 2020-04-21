ФК "Реал" запланировал продажу нескольких игроков

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 21333 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70143 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100154 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126602 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127651 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170084 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121286 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155864 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104906 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ФК "Реал" запланировал продажу нескольких игроков

ФК "Реал" запланировал продажу нескольких игроков

Киев  •  УНН

 • 10778 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Один из самых дорогих футбольных клубов мира мадридский "Реал" хочет расстаться с часть своего состава, сообщает УНН со ссылкой на AS.

Главный тренер клуба Зинедин Зидан планирует расстаться с игроками, которые не входят в его планы на следующий сезон.

В список к продаже вошли валлиец Гарет Бэйл, колумбиец Хамес Родригес, доминиканец Мариано Диас, а также испанцы Лукас Васкес, Начо Фернандес и Альваро Одриосола.

Отмечается, что трансферы всех этих футболистов позволят выручить "галактикос" около 120 млн евро, а также серьезно разгрузить зарплатную ведомость.

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