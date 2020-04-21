ФК "Реал" запланировал продажу нескольких игроков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Один из самых дорогих футбольных клубов мира мадридский "Реал" хочет расстаться с часть своего состава, сообщает УНН со ссылкой на AS.
Главный тренер клуба Зинедин Зидан планирует расстаться с игроками, которые не входят в его планы на следующий сезон.
В список к продаже вошли валлиец Гарет Бэйл, колумбиец Хамес Родригес, доминиканец Мариано Диас, а также испанцы Лукас Васкес, Начо Фернандес и Альваро Одриосола.
Отмечается, что трансферы всех этих футболистов позволят выручить "галактикос" около 120 млн евро, а также серьезно разгрузить зарплатную ведомость.