Футболіст "Реалу" зробив пожертву на боротьбу з коронавірусом у Уельсі та Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Гравець збірної Уельсу та "Реалу" Гарет Бейл передав майже 1 млн. фунтів стерлінгів на фінансування боротьби з коронавірусом в Уельсі та Іспанії. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
Спортсмен і його дружина Емма зробили пожертву в розмірі 500 тис. фунтів стерлінгів, щоб допомогти співробітникам Національної служби охорони здоров’я в Кардіффі. Інша пожертва склала 500 тис. євро для служби охорони здоров’я в Мадриді. Саме в Мадриді він і його сім’я перебувають на карантині з 14 березня.
Зазначено, що Бейл зробив пожертву для Національної служби охорони здоров’я Кардіффа і випустив відеофільм з вдячністю співробітникам за їх роботу в умовах кризи.
Як повідомлялося, Бейл увійшов до списку гравців, які можуть покинути “Реал”.