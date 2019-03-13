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Футболист Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов

Футболист Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов

Киев  •  УНН

 • 7804 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Нападающий ПСЖ Неймар подозревается властями Испании в уклонении от уплаты налогов, передает УНН со ссылкой на calciomercato.com.

Уточняется, что до августа 2017 года Неймар был игроком Барселоны. Поскольку он прожил в Испании более 183 дней, футболист обязан заплатить налоги испанской налоговой за весь год.

На сегодня Испанское налоговое агентство запросило документы, удостоверяющие прибыль Неймара в стране в 2017 году, включая информацию о бонусе за продление контракта от Барселоны и заработную плату в ПСЖ.

Издание напоминает, что в 2017 году Неймар получил бонус от перехода в парижский клуб в размере 64,4 млн евро. По данным налоговиков Испании, бразилец мог скрыть этот доход.

Напомним, ранее за неуплату налогов суд Испании приговорил Криштиану Роналду к двум годам заключения и 18 млн евро штрафа. По данным испанской налоговой службы, футболист уклонялся от налогообложения в период с 2011 по 2014 годы.

Также напомним, что экс-игрок столичного клуба “Динамо” Джермейн Ленс потребовал от ФК уплатить налоги с его заработной платы в размере более 3 млн грн. Соответствующее обращение он подал в Палату по решению споров ФИФА. Более того, нидерландец также обвинил “Динамо” в невыплате ему порядка 8 млн грн зарплаты. И это требование игрока было удовлетворено ФИФА.

Как писал УНН, ФК “Динамо” уже не первый раз обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования, за 5 лет клуб мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.

Однако, в ГФС по этому поводу никаких действий пока не предпринимают.

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