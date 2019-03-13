Футболіст Неймар підозрюється в ухиленні від сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Нападаючий ПСЖ Неймар підозрюється владою Іспанії в ухиленні від сплати податків, передає УНН з посиланням на calciomercato.com .
Уточнюється, що до серпня 2017 року Неймар був гравцем Барселони. Оскільки він прожив в Іспанії більше 183 днів, футболіст зобов'язаний заплатити податки іспанській податковій за весь рік.
На сьогодні Іспанське податкове агентство запросило документи, що засвідчують прибуток Неймара в країні в 2017 році, включаючи інформацію про бонус за продовження контракту від Барселони і заробітну плату в ПСЖ.
Видання нагадує, що в 2017 році Неймар отримав бонус від переходу в паризький клуб в розмірі 64,4 млн євро. За даними податківців Іспанії, бразилець міг приховати цей дохід.
Нагадаємо, раніше за несплату податків суд Іспанії засудив Кріштіану Роналду до двох років ув'язнення і 18 млн євро штрафу. За даними іспанської податкової служби, футболіст ухилявся від оподаткування в період з 2011 по 2014 роки.
Також нагадаємо, що екс-гравець столичного клубу "Динамо" Джермейн Ленс зажадав від ФК сплатити податки з його заробітної плати в розмірі понад 3 млн грн. Відповідне звернення він подав до Палати з вирішення суперечок ФІФА. Більше того, нідерландець також звинуватив "Динамо" у невиплаті йому близько 8 млн грн зарплати. І ця вимога гравця була задоволена ФІФА.
Як писав УНН, ФК "Динамо" вже не перший раз звинувачують в ухилянні від сплати податків.
За даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років клуб міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.
Однак, у ДФС з цього приводу ніяких дій поки не роблять.