Футбол: украинский клуб заключил новый контракт с главным наставником
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. ПФК "Львов" по итогам встречи президента команды Богдана Копитка и наставника Анатолия Бессмертного, была решена тренерская судьба специалиста в коллективе, сообщает УНН со ссылкой на сайт ПФК "Львов".
Детали
По итогам встречи стороны договорились продлить контракт еще на три года.
Именно с действующим главным тренером в сезоне прошедшее “сине-золотые львы” одержали наиболее удачные результаты. Команда вышла из последней ступени и в итоге заняла 8 позицию в турнирной таблице чемпионата.
Кроме того, “Горожане” завершали сезон с шестиматчевой беспроигрышной домашней серией (4 победы, 2 ничьи).
Что предшествовало этому
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