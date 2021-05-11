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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Футбол: украинский клуб заключил новый контракт с главным наставником

Киев • УНН

 • 13504 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. ПФК "Львов" по итогам встречи президента команды Богдана Копитка и наставника Анатолия Бессмертного, была решена тренерская судьба специалиста в коллективе, сообщает УНН со ссылкой на сайт ПФК "Львов".

Футбол: украинский клуб заключил новый контракт с главным наставником

Детали

По итогам встречи стороны договорились продлить контракт еще на три года.

Именно с действующим главным тренером в сезоне прошедшее “сине-золотые львы” одержали наиболее удачные результаты. Команда вышла из последней ступени и в итоге заняла 8 позицию в турнирной таблице чемпионата.

Кроме того, “Горожане” завершали сезон с шестиматчевой беспроигрышной домашней серией (4 победы, 2 ничьи).

Что предшествовало этому

Один из лучших бомбардиров покинул стан “Ингула”.

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