Футбол: один із найкращих бомбардирів покинув стан "Інгульця"

Цитата

У гравця закінчується термін угоди, яку він вирішив не продовжувати.

“Хочу змінити обстановку. Мій представник веде переговори з багатьма клубами, не тільки з „Колосом“. Але поки не поспішаю приймати остаточне рішення. Тиждень проведу з родиною, як слід відпочину і тільки потім визначуся з новим місцем роботи. Як розлучився з „Інгульцем“? По хорошому. Розмовляв з Олександром Григоровичем (Поворознюком, президентом клубу — ред.), він сказав, що двері цієї команди для мене завжди відкриті. Якщо що, готові прийняти назад. Втім, повторюся, поки я відпочиваю від футболу і ні про що більше думати не хочу”, — наголосив нападник.

Доповнення

У сезоні, що завершився Січінава провів за “Інгулець” 22 матчі, в яких відзначився 6 разів, ставши другим найкращим бомбардиром після Бартуловіча (7). Авторитетний портал “Transfermarkt” оцінює 26-річного спортсмена в 400 тис. євро.

Нагадаємо

“Інгулець” залишився на 12 місці і зберіг прописку в УПЛ після поразки від “Шахтаря” в заключній грі Луїша Каштру на чолі донеччан.