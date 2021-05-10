Футбол: один із найкращих бомбардирів покинув стан "Інгульця"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Провідний нападник "Інгульця" Ніка Січінава, який провів за клуб п'ять років, покинув стан представника Прем'єр-ліги. Про це футболіст заявив в інтерв'ю "Footboom", передає УНН.
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У гравця закінчується термін угоди, яку він вирішив не продовжувати.
“Хочу змінити обстановку. Мій представник веде переговори з багатьма клубами, не тільки з „Колосом“. Але поки не поспішаю приймати остаточне рішення. Тиждень проведу з родиною, як слід відпочину і тільки потім визначуся з новим місцем роботи. Як розлучився з „Інгульцем“? По хорошому. Розмовляв з Олександром Григоровичем (Поворознюком, президентом клубу — ред.), він сказав, що двері цієї команди для мене завжди відкриті. Якщо що, готові прийняти назад. Втім, повторюся, поки я відпочиваю від футболу і ні про що більше думати не хочу”, — наголосив нападник.
Доповнення
У сезоні, що завершився Січінава провів за “Інгулець” 22 матчі, в яких відзначився 6 разів, ставши другим найкращим бомбардиром після Бартуловіча (7). Авторитетний портал “Transfermarkt” оцінює 26-річного спортсмена в 400 тис. євро.
Нагадаємо
“Інгулець” залишився на 12 місці і зберіг прописку в УПЛ після поразки від “Шахтаря” в заключній грі Луїша Каштру на чолі донеччан.