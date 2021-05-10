Футбол: один из лучших бомбардиров покинул расположение "Ингула"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Ведущий нападающий "Ингула" Ника Сичинава, который провел за клуб пять лет, покинул стан представителя Премьер-лиги. Об этом футболист заявил в интервью "Footboom", передает УНН.
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У игрока истекает срок соглашения, которое он решил не продолжать.
“Хочу сменить обстановку. Мой представитель ведет переговоры со многими клубами, не только с „Колосом“. Но пока не спешу принимать окончательное решение. Неделю проведу с семьей, как следует отдохну и только потом определюсь с новым местом работы. Как расстался с „Ингулом“? По хорошему. Разговаривал с Александром Григорьевичем (Поворознюком, президентом клуба — ред.), он сказал, что двери этой команды для меня всегда открыты. Если что, готовы принять обратно. Впрочем, повторюсь, пока я отдыхаю от футбола и ни о чем больше думать не хочу”, — отметил нападающий.
Дополнение
В завершившемся сезоне Сичинава провел за “Ингулец” 22 матча, в которых отличился 6 раз, став вторым лучшим бомбардиром после Бартуловича (7). Авторитетный портал “Transfermarkt” оценивает 26-летнего спортсмена в 400 тыс. евро.
Напомним
“Ингулец” остался на 12 месте и сохранил прописку в УПЛ после поражения от “Шахтера” в заключительной игре Луиша Каштру во главе дончан.