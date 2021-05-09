Каштру оголосив про завершення співпраці із "Шахтарем"

Цитата

“Моя остання гра. Зізнаюся вам: іноді під час прощання ми залишаємося з якимось присмаком, що можна було б зробити щось ще. Нічого такого не залишилося, принаймні у мене. Моя робота, і я завжди віддавав собі в цьому звіт, будується не тільки на результатах. Незважаючи на те, що світ футболу звик дивитися тільки на цифри, на результати, я знав, що є й інші цілі, до яких потрібно йти. Я розумів, що в один день я можу заплатити дуже дорогий рахунок за результатами, але мені потрібно було йти цим шляхом. І сьогодні, коли я дивився на поле, я не бачив Бондаря, тому що він, на жаль, травмований. Але я бачив в воротах Трубіна, на поле Додо, Вітао, Корнієнко, Маркоса Антоніо, Судакова, бачив В’юнника, Фернандо, Тете, Соломона ... Якщо я вас запитаю, а три-чотири роки тому скільки молодих хлопців було в команді? Напевно, щиро і коректно ви мені відповіли б, що не так багато. Це було однім із моїх завдань — будувати майбутнє для „Шахтаря“. У „Шахтаря“ є майбутнє, принаймні це будівництво розпочато”, — наголосив Каштру.

Доповнення

У заключній грі Каштру на чолі “Шахтаря”, його підопічні обіграли “Інгулець” — 1:0. Гол забив Тете.

Варто нагадати

“Динамо” достроково стало чемпіоном України.