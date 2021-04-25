"Динамо" достроково стало чемпіоном України

Деталі

Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці.

Це 16-й чемпіонський титул "Динамо" у національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.

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Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення нашого клубу виглядають так:

- Чемпіонат України - 16 (рекорд)

- Кубок України - 12

- Суперкубок України - 9 (рекорд)

- Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)

- Кубок СРСР - 9

- Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)

- Кубок Кубків - 2

- Суперкубок УЄФА - 1