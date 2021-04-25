"Динамо" достроково стало чемпіоном України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Обігравши "Інгулець" з рахунком 5:0, київське "Динамо" достроково стало чемпіоном України 2020/2021, передає УНН із посиланням на пресслужбу ФК.
Деталі
Динамівці за три тури до завершення турніру випереджають найближчого переслідувача на 13 очок і стали недосяжними в чемпіонській гонці.
Це 16-й чемпіонський титул "Динамо" у національній першості України (рекорд) і 29-й за всю історію. "Біло-сині" також є рекордсменами за перемогами в чемпіонатах СРСР.
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Після перемоги в чемпіонаті України 2020/2021 трофейні досягнення нашого клубу виглядають так:
- Чемпіонат України - 16 (рекорд)
- Кубок України - 12
- Суперкубок України - 9 (рекорд)
- Чемпіонат СРСР - 13 (рекорд)
- Кубок СРСР - 9
- Суперкубок СРСР (Кубок сезону) - 3 (рекорд)
- Кубок Кубків - 2
- Суперкубок УЄФА - 1