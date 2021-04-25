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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Актуальное
"Динамо" досрочно стало чемпионом Украины

"Динамо" досрочно стало чемпионом Украины

Киев  •  УНН

 • 17775 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Обыграв "Ингулец" со счетом 5:0, киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины 2020/2021, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК.

Детали

Динамовцы за три тура до завершения турнира опережают ближайшего преследователя на 13 очков и стали недосягаемыми в чемпионской гонке.

Это 16-й чемпионский титул "Динамо" в национальном первенстве Украины (рекорд) и 29-й за всю историю. "Бело-синие" также являются рекордсменами по победам в чемпионатах СССР.

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После победы в чемпионате Украины 2020/2021 трофейные достижения нашего клуба выглядит так:

- Чемпионат Украины - 16 (рекорд)

- Кубок Украины - 12

- Суперкубок Украины - 9 (рекорд)

- Чемпионат СССР - 13 (рекорд)

- Кубок СССР - 9

- Суперкубок СССР (Кубок сезона) - 3 (рекорд)

- Кубок Кубков - 2

- Суперкубок УЕФА - 1

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