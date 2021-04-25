"Динамо" досрочно стало чемпионом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Обыграв "Ингулец" со счетом 5:0, киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины 2020/2021, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК.
Детали
Динамовцы за три тура до завершения турнира опережают ближайшего преследователя на 13 очков и стали недосягаемыми в чемпионской гонке.
Это 16-й чемпионский титул "Динамо" в национальном первенстве Украины (рекорд) и 29-й за всю историю. "Бело-синие" также являются рекордсменами по победам в чемпионатах СССР.
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После победы в чемпионате Украины 2020/2021 трофейные достижения нашего клуба выглядит так:
- Чемпионат Украины - 16 (рекорд)
- Кубок Украины - 12
- Суперкубок Украины - 9 (рекорд)
- Чемпионат СССР - 13 (рекорд)
- Кубок СССР - 9
- Суперкубок СССР (Кубок сезона) - 3 (рекорд)
- Кубок Кубков - 2
- Суперкубок УЕФА - 1