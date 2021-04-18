Каштру про поразку від "Динамо": титул майже передано суперникові

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Коуч вважає, що після пропущеного голу з пенальті його команда втратила впевненість у власних діях.

"Нам потрібно було перемогти, однак ми чудово розуміли, що "Динамо" глибоко закриватиметься в обороні. Сьогодні в принципі була гра без будь-яких моментів – ані біля воріт "Динамо", ані біля наших. Після того як "Динамо" забило з пенальті, наша команда вже почувалася невпевнено, а стало ще гірше. "Динамо" було на сім очок попереду нас і почувалося комфортно протягом матчу. Психологічна складова була дуже важливою сьогодні. "Динамо" почувалося впевнено, а ми в цьому поступалися", - наголосив коуч.

Також коуч підкреслив, що його комнада переживає нетиповий сезон. На його думку шанси на боротьбу за чемпіонський титул в УПЛ зведені до нуля.

"Ми пережили в принципі дуже нетиповий сезон: нам ніколи не вдавалося діяти регулярно, стабільно. Якщо торік була певна регулярність і стабільність, то цей сезон був геть іншим. Цього сезону було дуже багато нестабільності, це правда. Ми хотіли провести більш регулярний сезон. Титул майже вже передано суперникові. І те, що ми зробили минулого сезону, цього не вдалося: усе пішло геть не так, як ми очікували, на що ми працювали. На жаль, цього сезону нам не вдалося бути на нашому рівні", - додав португалець.

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Луческу також прокоментував перемогу "Динамо" над "Шахтарем".