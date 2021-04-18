Каштру о поражении от "Динамо": титул почти передан сопернику

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Коуч считает, что после пропущенного гола с пенальти его команда потеряла уверенность в своих действиях.

“Нам нужно было победить, но мы прекрасно понимали, что „Динамо“ глубоко закрываться в обороне. Сегодня в принципе была игра без каких-либо моментов — ни у ворот „Динамо“, ни у наших. После того как „Динамо“ забило с пенальти, наша команда уже чувствовала себя неуверенно, а стало еще хуже. „Динамо“ было на семь очков впереди нас и чувствовалось комфортно в течение матча. Психологическая составляющая была очень важной сегодня. „Динамо“ чувствовалось уверенно, а мы в этом уступали”, — подчеркнул коуч.

Также коуч подчеркнул, что его комнад переживает нетипичный сезон. По его мнению шансы на борьбу за чемпионский титул в УПЛ сведены к нулю.

“Мы пережили в принципе очень нетипичный сезон: нам никогда не удавалось действовать регулярно, стабильно. Если в прошлом году была определенная регулярность и стабильность, то этот сезон был совершенно другим. В этом сезоне было очень много нестабильности, это правда. Мы хотели провести более регулярный сезон. Титул почти уже передан сопернику. И то, что мы сделали в прошлом сезоне, этого не удалось: все пошло совсем не так, как мы ожидали, на что мы работали. К сожалению, в этом сезоне нам не удалось быть на нашем уровне”, — добавил португалец.

Напомним

Луческу также прокомментировал победу “Динамо” над “Шахтером”.