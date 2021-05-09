Каштру объявил о завершении сотрудничества с "Шахтером"

Цитата

“Моя последняя игра. Признаюсь вам иногда во время прощания мы остаемся с каким привкусом, что можно было бы сделать что-то еще. Ничего такого не осталось, по крайней мере у меня. Моя работа, и я всегда отдавал себе в этом отчет, строится не только на результатах. Несмотря на то, что мир футбола привык смотреть только на цифры, на результаты, я знал, что есть и другие цели, к которым нужно идти. Я понимал, что в один день я могу заплатить очень дорогой счет за результатами, но мне нужно было идти по этому пути. И сегодня, когда я смотрел на поле, я не видел Бондаря, потому что он, к сожалению, травмирован. Но я видел в воротах Трубина, на поле Додо, поздравляю, Корниенко, Маркоса Антонио, Судакова, видел Вьюнник, Фернандо, Тете, Соломона ... Если я вас спрошу, а три-четыре года назад сколько молодых ребят было в команде? Наверное, искренне и корректно вы бы мне ответили, что не так много. Это было одной из моих задач — строить будущее для „Шахтера“. У „Шахтера“ есть будущее, по крайней мере это строительство начато ”, - подчеркнул Каштру.

Дополнение

В заключительной игре Каштру во главе “Шахтера”, его подопечные обыграли “Ингулец” — 1:0. Гол забил Тете.

Стоит напомнить

“Динамо” досрочно стало чемпионом Украины.