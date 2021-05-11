Футбол: український клуб заключив новий контракт із головним наставником
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. ПФК "Львів" за підсумками зустрічі президента команди Богдана Копитка і наставника Анатолія Бессмертного, була вирішена тренерська доля фахівця у колективі, повідомляє УНН з посиланням на сайт ПФК "Львів".
Деталі
За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити контракт ще на три роки.
Саме з чинним головним тренером у сезоні, що минув, "синьо-золоті леви" здобули найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла 8 позицію у турнірній таблиці чемпіонату.
Окрім того, "Городяни" завершували сезон з шестиматчевою безпрограшною домашньою серією (4 перемоги, 2 нічиї).
Що передувало цьому
Один із найкращих бомбардирів покинув стан "Інгульця".