Футбол: український клуб заключив новий контракт із головним наставником

Деталі

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити контракт ще на три роки.

Саме з чинним головним тренером у сезоні, що минув, "синьо-золоті леви" здобули найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла 8 позицію у турнірній таблиці чемпіонату.

Окрім того, "Городяни" завершували сезон з шестиматчевою безпрограшною домашньою серією (4 перемоги, 2 нічиї).

Що передувало цьому

Один із найкращих бомбардирів покинув стан "Інгульця".