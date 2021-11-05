Футбол: УАФ продлила контракт с 72-летним итальянским главой Комитета арбитров

Детали

Итальянский специалист Лучи возглавляет Комитет арбитров УАФ с 2015 года. За это время под его руководством украинский арбитраж осуществил существенный прогресс. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Коллины.

В частности, под непосредственным руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначения на международные матчи.

Напомним

Во время матча Второй лиги Украины произошла драка между болельщиками на поле.