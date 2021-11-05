Футбол: УАФ продлила контракт с 72-летним итальянским главой Комитета арбитров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола сообщила о заключении нового контракта с главой Комитета арбитров Лучано Лучи, информирует УНН со ссылкой на пресс-центр организации.
Детали
Итальянский специалист Лучи возглавляет Комитет арбитров УАФ с 2015 года. За это время под его руководством украинский арбитраж осуществил существенный прогресс. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Коллины.
В частности, под непосредственным руководством Лучано Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначения на международные матчи.
Напомним
Во время матча Второй лиги Украины произошла драка между болельщиками на поле.