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Під час матчу Другої ліги України сталася бійка між уболівальниками на полі

Київ • УНН

 • 21316 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Другій лізі України з футболу сутичка між уболівальниками призвела до дострокового закінчення матчу. Інцидент відбувся у матчі між "Сумами" та "Перемогою" у 15-му турі чемпіонату. Про це пише "Суспільне", передає УНН.

Під час матчу Другої ліги України сталася бійка між уболівальниками на полі

Деталі

"Суми" перед матчем із "Перемогою" йшли на передостанньому місці у турнірній таблиці групи Б Другої ліги, набравши п'ять очок у 13 матчах. У разі перемоги у 15-му турі сумська команда мала можливість випередити "Кристал" та піднятися на 14-е місце в чемпіонаті.

Господарі поля були близькі до того, щоб здобути нічийний результат у грі з "Перемогою". На 48-й хвилині Артем Пилипенко зрівняв рахунок після того, як гості пішли на перерву з рахунком 1:0.

Проте зачепитися за нічию "Сумам" не вдалося - на 90-й хвилині "Перемога" вирвала три очки у гостьовому матчі. А після цього матч призупинили і закінчили з цим результатом через втручання вболівальників.

Доповнення

Після забитого м'яча на полі опинилися уболівальники, які почали битися один із одним. В одному із епізодів було помітно, як один із фанів використав предмет, схожий на газовий або перцевий балончик в обличчя півзахиснику "Сум" Іллі Зинов'єву, який намагався втрутитися.

Згодом у інцидент втрутилися працівники правоохоронних органів. Побачивши їх, уболівальники почали покидати межі поля.

Головний арбітр зустрічі Софія Причина одночасно вивела футболістів обох команд у підтрибунне приміщення. У підсумку команди на поле не поверталися, а у протоколі було зазначено, що "Перемога" здобула перемогу з рахунком 2:1.

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