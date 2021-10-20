Ліга чемпіонів: клуб Яремчука зазнав поразки від “Баварії”

Деталі

Український форвард вийшов у стартовому складі господарів та дограв до 76-ї хвилини зустрічі, що закінчилася перемогою гостей із рахунком 4:0. Причому після першої половини на табло була нульова нічия. Голи забивали двічі Сане, Левандовскі, і автогол Евертона.

Нагадаємо, що інший матч у групі Е, “Барселона” — “Динамо”, завершився успіхом іспанського клубу — 1:0.

Доповнення

Наразі, маючи в активі чотири очки, “Бенфіка” посідає друге місце у квартеті.