Лига чемпионов: клуб Яремчука потерпел поражение от "Баварии"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов португальская “Бенфика” нападающего сборной Украины Романа Яремчука дома принимала немецкую “Баварию”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинский форвард вышел в стартовом составе хозяев и доиграл до 76-й минуты встречи, закончившейся победой гостей со счетом 4: 0. Причем после первой половины на табло была нулевая ничья. Голы забивали дважды Сане, Левандовски, и автогол Эвертона.
Напомним, что другой матч в группе Е, “Барселона” — “Динамо” завершился успехом испанского клуба — 1:0.
Дополнение
Сейчас, имея в активе четыре очка, “Бенфика” занимает второе место в квартете.