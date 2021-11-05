Футбол: УАФ продовжила контракт із 72-річним італійським головою комітету арбітрів

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Італійський фахівець Лучі очолює Комітет арбітрів УАФ із 2015 року. За цей час під його орудою український арбітраж здійснив суттєвий прогрес. Спочатку він був помічником куратора суддівського корпусу ФФУ Колліни.

Зокрема, під безпосереднім керівництвом Лучано Лучі в українському футболі впроваджено систему VAR, а вітчизняні арбітри регулярно отримують призначення на міжнародні матчі.

Нагадаємо

Під час матчу Другої ліги України сталася бійка між уболівальниками на полі.