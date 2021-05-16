Футбол: "Шахтер" стал чемпионом Украины среди 19-летних

Детали

Судьбу золотых наград чемпионата Украины U-19 в сезоне-2020/2021 решили дополнительные показатели - личные встречи двух лидеров, в которых "Шахтер" дважды обыграл "Динамо" (оба раза - 1:0). У клубов по 62 набранных очка.

Для "Шахтера" это лишь вторая победа в чемпионате Украины U-19. Первая случилась в 2015 году.

Примечательно, что серьезная борьба велась и за третье место в турнирной таблице. Выиграла его команда Василия Баранова: "Заря" опередила "Рух", замкнула тройку призеров и лишила львовян возможности получить сразу два комплекта бронзовых наград - в чемпионатах U-21 (там дебютант финишировал сразу за "Динамо" и "Шахтером") и U-19.

Стоит напомнить

Лучший бомбардир молодежного первенства Украины продлил контракт с "Динамо".