Футбол: "Шахтар" став чемпіоном України серед 19-річних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Українська асоціація футболу оголосила ім'я чемпіонів України в юніорському чемпіонаті країни (серед 19-річних), повідомляє УНН.
Деталі
Долю золотих нагород чемпіонату України U-19 у сезоні-2020/2021 вирішили додаткові показники — особисті зустрічі двох лідерів, в яких "Шахтар" двічі переміг "Динамо" (обидва рази — 1:0). У клубів по 62 набрані очки.
Для "Шахтаря" це лише друга перемога в чемпіонаті України U-19. Перша сталася 2015 року.
Примітно, що серйозна боротьба велася й за третє місце в турнірній таблиці. Виграла її команда Василя Баранова: "Зоря" випередила "Рух", замкнула трійку призерів та позбавила львів’ян можливості здобути одразу два комплекти бронзових нагород — у чемпіонатах U-21 (там дебютант фінішував одразу за "Динамо" та "Шахтарем") та U-19.
Варто нагадати
Найкращий бомбардир молодіжної першості України продовжив контракт із “Динамо”.