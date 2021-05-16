Футбол: "Шахтар" став чемпіоном України серед 19-річних

Деталі

Долю золотих нагород чемпіонату України U-19 у сезоні-2020/2021 вирішили додаткові показники — особисті зустрічі двох лідерів, в яких "Шахтар" двічі переміг "Динамо" (обидва рази — 1:0). У клубів по 62 набрані очки.

Для "Шахтаря" це лише друга перемога в чемпіонаті України U-19. Перша сталася 2015 року.

Примітно, що серйозна боротьба велася й за третє місце в турнірній таблиці. Виграла її команда Василя Баранова: "Зоря" випередила "Рух", замкнула трійку призерів та позбавила львів’ян можливості здобути одразу два комплекти бронзових нагород — у чемпіонатах U-21 (там дебютант фінішував одразу за "Динамо" та "Шахтарем") та U-19.

Варто нагадати

Найкращий бомбардир молодіжної першості України продовжив контракт із “Динамо”.