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Футбол: "Шахтар" став чемпіоном України серед 19-річних

Київ • УНН

 • 15768 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Українська асоціація футболу оголосила ім'я чемпіонів України в юніорському чемпіонаті країни (серед 19-річних), повідомляє УНН.

Футбол: "Шахтар" став чемпіоном України серед 19-річних

Деталі

Долю золотих нагород чемпіонату України U-19 у сезоні-2020/2021 вирішили додаткові показники — особисті зустрічі двох лідерів, в яких "Шахтар" двічі переміг "Динамо" (обидва рази — 1:0). У клубів по 62 набрані очки.

Для "Шахтаря" це лише друга перемога в чемпіонаті України U-19. Перша сталася 2015 року.

Примітно, що серйозна боротьба велася й за третє місце в турнірній таблиці. Виграла її команда Василя Баранова: "Зоря" випередила "Рух", замкнула трійку призерів та позбавила львів’ян можливості здобути одразу два комплекти бронзових нагород — у чемпіонатах U-21 (там дебютант фінішував одразу за "Динамо" та "Шахтарем") та U-19.

Варто нагадати

Найкращий бомбардир молодіжної першості України продовжив контракт із “Динамо”. 

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