Футбол: полузащитник сборной Украины помог "Ференцварошу" выиграть в матче Кубка Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В 1/32 финала Кубка Венгрии ФК "Ференцварош" полузащитника сборной Украины Александра Зубкова на выезде встречался с представителем третьего тамошнего дивизиона "Хартваном", информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Наш футболист вошел в игру на 68-й минуте, а на 78-й заработал пенальти, который четко реализовал его партнер. В конце концов команда украинца просто раздавила соперника - 9:0 и зашагала в 1/16 финала турнира.
Стоит отметить, что пока следующий оппонент "Ференцвароша" по 1/16 финала остается неизвестным.
Добавим
Полузащитник сборной Украины перешел в польский клуб.